Cum va fi vremea pe 19 aprilie. Prognoza meteo de joi

Vremea pe 19 aprilie va fi una in care instabilitatea atmosferica va predomina, mai ales in zonele de sud si de est. Temperaturile maxime vor atinge valori de 22 de grade. Instabilitatea atmosferica va predomina pe parcursul zilei in sud si est. Local se vor semnala averse de ploaie insotite de descarcari electrice si izolat de grindina de mici dimensiuni, insa datorita deplasarii rapide a formatiunilor noroase cantitatile de apa estimate a se inregistra nu vor fi semnificative. Vantul va sufla moderat spre tare in nordul Moldovei (cu rafale de pana la 50-60 de km/h, potential chiar usor mai mult in timpul averselor), moderat in vest si in centru si mai mult slab in rest. Maximele termice vor scadea usor fata de ziua preceden ...