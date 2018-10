Cum vei putea folosi telefonul pliabil de la Samsung

Samsung google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Telefonul pliabil de la Samsung se apropie de lansare, iar seful diviziei de mobile a discutat recent despre cum vei putea folosi telefonul. Despre telefonul pliabil de la Samsung se vorbeste de cativa ani deja. De-a lungul timpului au tot existat zvonuri cu privire la existenta sa, insa niciodata nu s-au materializat prea mult. Telefonul este inca un vis frumos, dar producatorul pare ca se apropie, in sfarsit, de lansarea sa. DJ Koh, presedinte si CEO al Samsung Mobile, a inceput sa discute ceva mai mult despre telefon in ultima vreme. In cadrul evenimentului de lansare al Galaxy A9, de la Kuala Lumpur, acesta a discutat si despre smartphone-ul pliabil. Presedintele diviziei de mobile sustine ca dispozitiv ...