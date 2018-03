Cum vopsim ouale de Paste cu ingrediente naturale pe care le avem in casa! Toate gospodinele trebuie sa cunoasca aceste ingrediente pentru a renunta la cele artificiale care ne pot imbolnavi

Poti vopsi ouale de paste, dar daca nu vrei sa folosesti coloranti din magazine, poti opta pentru produse naturale, pe care le ai deja in camara.

Este mult mai ieftin si mult mai sanatos! Uite ce trebuie sa faci ca sa obtii culorile dorite.

Sfecla rosie, pentru oua roz

Vopsirea oualor cu sfecla rosie este un procedeu simplu si sanatos pentru a obtine cele mai frumoase ouade Paste. Daca preferi un stil de viata cat mai natural, probabil ca stii deja ca vopseaua de oua poate sa patrunda prin coaja acestora si prin urmare, sa fie ingerata de oameni. Desi pe termen scurt nu are niciun efect vizibil, colorantul alimentar poate fi cancerigen, prin urmare ar fi indicat sa il eviti pe cat posibil.

Daca vrei sa vopsesti ouale in culoarea roz, lasa-le o noapte intreaga intr-un vas in care ai turnat suc de sfecla rosie. Atentie! Recomandate sunt ouale albe, pentru ca nuanta sucului de sfecla sa patrunda cat mai bine in coaja.

Paprika, pentru oua rosii

Pune la fiert, intr-un vas cu apa, trei sau patru linguri de paprika si lasa oala pe foc timp de 30 de minute. Apoi, scufunda ouale in solutia obtinuta si asteapta ca vopseaua sa patrunda bine in coaja. La final, vei obtine oua de un rosu aprins, spre caramiziu.

Oua galbene, cu sofran

Cu ajutorul sofranului vei putea vopsi ouale in culoarea galbena. Pune cateva varfuri de cutit de sofran intr-un vas cu apa si amesteca bine compozitia. Adauga ouale, lasa-le cateva ore pentru ca solutia sa patrunda bine. Va trebui sa astepti putin mai mult pentru ca aceasta vopsea naturala se prinde mai greu.

Oua portocalii,cu ceapa galbena

Pune la fiert sase cepe galbene si lasa-le pe foc aproximativ 30 de minute. Adauga ouale fierte si lasa-le cateva ore, pentru ca vopseaua sa-si faca efectul. Vei obtine oua intr-o nuanta galbena spre portocalie.

Nuanta albastra cu varza rosie

Varza rosie te va ajuta sa colorezi ouale de Paste intr-o nuanta albastra. Nu trebuie decat sa fierbi pentru jumatate de ora mai multe frunze de varza rosie, iar apoi sa lasi ouale, peste noapte, in aceasta compozitie.

Oua verzi? Foloseste spanac!

Cumpara din piata spanac proaspat si pune frunzele la fiert. Dupa ce apa a dat in clocot, adauga ouale si lasa-le in vas timp de mai multe ore. La final, culoarea lor va fi verde.

Cafea pentru o culoare maro

Intr-un vas cu apa fiarta pune o lingurita, doua de cafea instant si putin otet. Apoi, adauga ouale si asteapta pana se coloreaza uniform. Pentru o culoare maro poti incerca si ceai negru. Scufunda ouale in ceai negru fierbinte si lasa-le cateva ore pana ce vopseaua patrunde bine in coaja. Atentie! De preferat ar fi sa folosesti oua cu o coaja mai inchisa la culoare.

Suc de struguri pentru oua mov

Lasa ouale peste noapte intr-un vas in care ai pus suc de struguri. Ouale trebuie sa aiba coaja mai inchisa la culoare daca vrei sa le vopsesti in nuante inchise.

Decoreaza cu patrunjel

Frunzele de patrunjel si de leustean unse cu ulei pot sa impodobeasca si ele ouale de Paste. Lipeste frunza unsa cu ulei pe oul fierbinte, dupa care pune-l intr-un ciorap de dama. Trebuie sa ai grija cum pui oul in ciorap, pentru a nu misca frunza din locul ei. La final, intinde ciorapul bine pe ou, rasuceste-l si prinde-l cu ata. Pune ouale in vopsea. Partea acoperita cu frunze va ramane alba si va capata modelul acestora.

Unele vopseluri sunt toxice!

Unii comercianti vand, pe post de vopsea de oua, una tipografica, ce are in compozitie mult plumb. Medicii spun ca substanta toxica provoaca alergii pe piele si reactii neplacute la stomac. Mai multi vanzatori din Iasi, prinsi ca vindeau asa ceva, au fost amendati si li s-a confiscat marfa. Atentie si la produsele din magazine! Un studiu al Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in cadrul caruia au fost testate 20 de produse, arata ca majoritatea contin intre unul si zece E-uri. Dintre produsele supuse analizei, sapte erau vopsea lichida, restul sub forma de pudra.

