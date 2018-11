Cumplit! Ea este frumoasa care a murit nevinovata in accidentul de pe Centura Iasului! Un copil a ramas fara mama din cauza inconstientei unui sofer!

Ana Maria Dughie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Detalii noi in cazul cumplitului accident de pe centura Iasului • O frumoasa mama, de doar 31 de ani, a murit pe loc in urma impactului extrem de violent • Aceeasi soarta a avut-o si soferul vinovat de producerea accidentului • Acum, un copil a ramas fara mama si doua familii sunt indoliate De ce tu? Asa incep majoritatea mesajelor pe care le transmit acum, retoric, prietenii Dianei. Diana Maria Dughie, o femeie extrem de frumoasa, mama unui copil de doar cinci ani, a murit pe loc intr-un accident cumplit care s-a petrecut vineri seara pe soseaua de centura. Diana Maria Dughie se afla la volanul unui autoturism marca Audi A4 cand s-a trezit in fata cu o autoutilitara. Impactul ...