Cumplit! Un baiat de 13 ani a violat un copil de 5 ani! Ce se va intampla cu acesta

Politistii efectueaza cercetari in cazul unui minor in varsta de 13 ani, acuzat de agresiune sexuala asupra unui baiat de 5 ani, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, agentul sef Robert Costan. Potrivit sursei citate, cei doi minori sunt vecini in localitatea Raucesti-Oglinzi, iar fapta s-ar fi produs pe data de 3 mai. Citeste si: Crima din Baia Mare: Ucigasul fetitei de 5 ani, inca neidentificat. Ce recompensa a oferit primarul Chereches Costan a mentionat ca duminica, 6 mai, copilul in varsta de 5 ani a acuzat stari de rau si, intrebat de parinti ce are, a povestit ce a patit. Acestia au sunat la 112 si au solicitat o ambulanta care l-a transpor ...