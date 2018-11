Cunoscut medic, lista in 50 de puncte pe care trebuie sa o citesti

Vasi Radulescu lista 50 puncte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vasi Radulescu, medic si autorul cartii "Draga inima", a realizat o lista in 50 de puncte. Iata lista realizata de Vasi Radulescu si publicata in mediul online: 1. Homeopatia e o sarlatanie. 2. Apa superalcalina nu trateaza nimic. 3. Bicarbonatul de sodiu nu trebuie consumat de oricine. 4. Vaccinurile nu provoaca autism. 5. Suplimentele n-au nicio relevanta fara carente si nu vor face minuni in corp. 6. Nu exista un singur cancer, ci sute de tipuri de neoplazii. 7. Amigdalina, numita si vitamina B17, este o sarlatanie. 8. Biorezonantele nu trateaza absolut nimic. 9. Nu existe diete speciale pentru vindecarea cancerului. 10. Cancerul de san nu se vindeca spontan. 11. Vaccinul ...