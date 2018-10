Cunoscuta firma de paza Scutul Negru intra in insolvența, din cauza unei datorii de peste 300.000 de lei

Societatea Scutul Negru intra in insolventa

Judecătorii Tribunalului Specializat Cluj au admis, în urmă cu puțin timp, solicitarea firmei italiene Impresa Pizzarotti de a declanșa procedura insolvenței împotriva societății de pază și protecție SC Scutul Negru SRL, instanța desemnând astfel și un administrator judiciar, în persoane Sp Solvendi SPRL.

Din câte se pare, societatea SC Scutul Negru SRL ar datora italienilor suma de 375.813 lei, ca urmare a unui incendiu din anul 2013 care a mistuit mai multe utilaje şi materiale de construcţii de lângă Simeria, arata muzicainstantelor.ro

Ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență, conturile firmei de pază și protecție au fost poprite până la concurența sumei arătate.

Soluția pe scurt a instanței:

Admite cererea formulată de creditoarea I P & C S.p.a prin SUCURSALA CLUJ, în contradictoriu cu debitoarea S N S.R.L., şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S N S.R.L.. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu S.P. ”S” S.P.R.L, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei ?i 5% din sumele atrase în procedură. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prev. art.92 din Legea nr.85/2014. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Dispune desemnarea administratorului special. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 28 noiembrie 2018, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 12 decembrie 2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 16 ianuarie 2019. Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu S.P. ”SOLVENDI” S.P.R.L, în Cluj-Napoca, str. Pite?ti, nr. 18, etaj 2, jud. Cluj, la data de 14 decembrie 2018, ora 1200. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către administratorul judiciar provizoriu în BPI şi de a se prezenta la fiecare termen în procedura. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 14 noiembrie 2018, ora 11, sala 102. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.