Cunoscutul interlop clujean ”Ochiu Mic”, condamnat la ani grei de inchisoare, cu executare. Hotararea este definitiva

Tudor Vancea zis Ochiu Mic

Magistratii Curtii de Apel Cluj au mentinut hotararea Judecatoriei Cluj care il gasea vinovat si il condamna pe interlopul clujean Vancea Tudor Dan, zis "Ochiu Mic", trimis in judecata pentru parasirea locului accidentului si vatamare corporala din culpa, la doi ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de parasire a locului accidentului si un an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, in urma contopirii pedepselor rezultant pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare.

Judecatorii clujeni au admis apelul declarat de catre partea vatamata si au dispus obligarea partii responsabile civilmente, si anume a Societatii de Asigurare C.A. SA, la plata sumei de 16.834,96 lei si 4000 euro cu titlu de daune materiale, precum si penalitati de intarziere in cuantum de 0,2% pe zi de intarziere incepand cu data d 16.04.2015 pana la data platii integrale precum si la plata sumei de 50.000 Euro drept daune morale precum si penalitati de intarziere in cuantum de 0,2% pe zi de intarziere incepand cu data de 16.04.2015 pana la data platii integrale

Fiind recidivist, avand anterior o condamnare cu suspendare de 3 ani si 6 luni tot pentru vatamare corporala, Vancea va executa pedeapsa finala de 5 ani si 10 luni de inchisoare, cu executare."Ochiu Mic" a fost acuzat de catre procurori de faptul ca la inceputul anului trecut a provocat un accident de circulatie in urma caruia o persoana a fost ranita, apoi fugind de la locul accidentului.

In timp ce se indrepta inspre un club din oras, Vancea ar fi a scapat controlul autoturismul Audi intrand pe contrasens, unde s-a izbit violent de un taximetru care circula regulamentar. Aceasta din urma a fost grav ranit, avand nevoie de interventia echipajelor de descarcerare pentru a fi scos din masina.

Potrivit anchetatorilor, imediat dupa producerea accidentului, interlopul s-a facut nevazut, fiind prins dupa putin timp de catre politisti, care au descoperit ca avea o concentratie de 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat.

