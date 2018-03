Cunoscutul interpret italian Francesco Napoli despre Salina Turda: Am ramas fascinat!

Francesco Napoli la Salina Turda

In cursul zilei de marti, 6 martie, la Teatrul „Aureliu Manea” din Turda a avut loc un recital de exceptie al cunoscutului artist italian Francesco Napoli.

Intr-un scurt interviu acordat publicatiei inturda.ro, acesta s-a aratat deosebit de incantat de Salina Turda, despre care a afirmat ca este mai frumoasa decat in reportajele si imaginile disponibile pe internet.

„Știam despre Salina Turda, am vazut un reportaj despre Turda, insa in realitate este ceva extraordinar, am ramas fascinat! In ceea ce priveste spectacolul din aceasta seara pentru mine a fost un spectacol foarte important. In primul rand am cantat intr-un teatru foarte frumos cu o acustica perfecta, dar cel mai important a fost publicul”, a declarat Francesco Napoli la finalul recitatului de la Turda pentru sursa citata.

