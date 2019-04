Cupa Davis: Romania, la egalitate cu Zimbabwe dupa prima zi a intrecerilor (scor 1-1) - Dragos Dima a adus primul punct pentru tricolori

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania si Zimbabwe se afla la egalitate, scor 1-1, dupa prima zi a intrecerilor din cadrul turului I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis. Dragos Dima (327 ATP) a adus primul punct al echipei tricolore, impunandu-se in fata lui Takanyi Garanganga (449 ATP), scor 6-3, 6-3. Jucatorul in varsta de 26 de ani a castigat partida dupa o ora si 24 de minute. Este a doua victorie obtinuta de Dragos Dima pentru echipa de Cupa Davis a Romaniei. Tot vineri, in primul meci al confruntarii dintre Romania si Zimbabwe, Marius Copil (80 ATP) a cedat surprinzator in fata lui Benjamin Lock (546 ATP), scor 4-6, 5-7, dupa o ora si 48 de minute. Vor avea loc sambata, de la ora 12:00 Horia Tecau (33 ATP la dublu)/ Florin Mergea ...