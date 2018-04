Cupa Marii Negre la Ciclism, la cea de-a V-a editie. Cand se va desfasura competitia

„Continuăm tradiţia Cupei Mării Negre. Este un concurs care a prins şi atrage din ce în ce mai mulţi copii. Sigur câțiva vor urma acest sport atât de frumos dar și de greu.” a declarat Victor Bănescu, preşedintele CS Bilal Constanţa, clubul responsabil pentru organizarea evenimentului.

“Turul Dobrogei revine după un an de pauză, dar doar pentru cadeţi şi juniori licenţiaţi. Trebuie - încet, dar sigur - să reconstituim ciclismul românesc de performanţă şi totul începe de jos, de la copii şi juniori” a completat Victor Bănescu.

Primăvara acestui an aduce pe litoral cea de a cincea ediție a. Tradiția împărţiri evenimentul în trei etape rămâne neatinsă, astfel prima etapă va avea loc pe 28 aprilie, la Centrul Comercial VIVO! Constanţa, a doua pe 5 mai, în staţiunea Mamaia Nord iar a treia pe 13 mai pe bulevardul Aurel Vlaicu. Ca și noutate anul acesta Cupa Mării Negre se va desfășura sub egida UCI și FRC.După un an de pauză Turul Dobrogei revine între 11 și 13 mai. Anul acesta Turul Dobrogei se va adresa doar cadeților și juniorilor licențiați (masculin și feminin). Ediția acesta va fi cea de a 18 a Turului plecat la drum prima data în 1968.