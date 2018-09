Cupa Romaniei: Granzii din Liga 1 si-au aflat adversarele din "16-imi"

Cupa Romaniei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi a avut loc tragerea la sorti pentru saisprezecimile Cupei Romaniei, prima faza in care intra si echipele din Liga 1. FCSB, Dinamo si CFR Cluj au parte de adversari accesibili. Stelistii vor juca in deplasare la Alba Iulia, cu Unirea, locul 5 din Liga 3, Seria a 4-a. Dinamo o va infrunta pe Dacia Unirea Braila, locul 19 in Liga 2, tot in deplasare. Chindia, locul 9 in Liga 2, va fi adversara campioanei CFR Cluj. Iar Rapid, echipa sustinuta de primaria Sectorului 1, se va duela cu liderul din Seria 3 in Liga 3, Turris Oltul Turnu Magurele, mandria judetului liderului PSD Liviu Dragnea, club sustinut de firmele fiului acestuia, Valentin. IATA DUELURILE DIN "16- ...