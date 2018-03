Un betiv sta la bar si scria de zor cifre pe o bucata de hartie. Barmanul, curios de felul lui cum sunt de altfel cam toti barmanii, il intreaba pe clientul adancit in calcule ce face – Uite, cum sa iti zic, nevasta-mea tine o cura de slabire si mi-a spus ca pierde cate un kilogram pe saptamana.

– Asa, si?

– Si daca sunt exacte cifrele, scap de ea in fix intr-un an si jumate!

