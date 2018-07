Curaj sau prostie? A incercat sa intre cu patru kilograme de heroina intr-un avion! Le-a ascuns in mai multi pui

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie de 61 de ani nu a respectat regulile impuse de aeroport si a incercat sa urce in avion cu patru kilograme de heroina. Femeia a ascuns drogurile in patru pui la rotisor, conform munchies.vice.com. Traficanti de cocaina din Iasi, saltati de DIICOT! Au fost prinsi in flagrant transportand drogurile Din aceasta cauza, femeia in varsta de 61 de ani a fost retinuta de politisti pe 15 iulie. Ea calatorea din Mexico City catre Aeroportul International John F. Kennedy din New York. Valoarea heroinei este estimata la 300.000 de dolari. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. femeie ...