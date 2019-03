Curatenia de primavara continua in mai multe zone din Iasi! Se planteaza sute de copaci - FOTO

Curatenie de primavara 68 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipele primariei municipiului Iasi continua cu lucrarile de reamenajare a zonelor verzi din municipiul Iasi. In aceasta dimineatea, echipele de la Salubris SA continua lucrarile in zonele din Tataras Sud, rond 28, C.A Rosseti si Nicolina, Piata Unirii etc. Echipele strang ''munti de gunoaie'' lasate de iesenii mai putin obisnuiti cu pubelele. In alta ordine de idei, alaturi de militari, SALUBRIS SA planteaza pe C.A Rosseti, sute de copaci. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...