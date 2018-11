Curs valutar: Euro continua sa creasca spre 4,67 lei

Dana Nălbaru și soțul ei, Dragoș Bucur, au surprins pe toată lumea când s-a aflat că au adoptat o fată de etnie romă. La mai bine de un an de când și-a mărit familia, fosta membră a trupei HI-Q a făcut mărturisiri emoționante despre fiica înfiată. Roxana are acum 6 ani și se înțelege de […] The post Dana Nălbaru a spus adevărul despre fiica de etnie romă pe care a adoptat-o appeared first on Cancan.ro.

The exchange rate of the national leu currency resulting from the quotations announced on Tuesday by the banks authorised to operate on the currency market is as follows:CURRENCY SYMBOL RON /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Placeme ...