Curs valutar. Principalele valute scad inainte de minivacanța bugetarilor

Programul Primariei Constanta, in minivacanta de Sfanta Maria Primăria Municipiului Constanța anunță că zilele de miercuri, 15 august, joi, 16 august, și vineri, 17 august 2018, sunt declarate libere conform prevederilor art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii și art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 595/07.08.2018, iar programul de lucru va fi ...

Restaurante si unitati fast-food de pe litoral sanctionate de inspectorii sanitar-veterinari. Mai multe kg de alimente stricate, confiscate În perioada 06.08.2018 – 12.08.2018, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor care activează în cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018 au verificat 204 unități amplasate în cele 7 zone de interes turistic: Năvodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia ...

Tragedie in Italia: O porțiune a unui pod al autostrazii A10 s-a prabușit ! Autoritațile anunța zeci de morți O porțiune a unui pod al autostrăzii A10 s-a prăbușit marți la Genova, au anunțat pompierii, care cred că mai multe mașini au căzut în gol, scrie AFP. Zeci de morți, anunță serviciile de ambulanță, preluate de agenția Adnkronos, citată de Reuters

Bataie pe teren la un meci de fotbal feminin din Argentina. Patru jucatoare au ajuns la spital - VIDEO Patru jucătoare au ajuns la spital după o bătaie pe teren la meciul Universitario – Libertad, care s-a disputat la sfârşitul săptămânii trecute, în Argentina, relatează presa internaţională. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496 ...

Ponta: Cine este principalul vinovat pentru violențele de la protestul Diasporei Victor Ponta, în prezent președintele Pro România, consideră că toate deciziile care au condus la violențele din Piața Victoriei au fost luate de Liviu Dragnea, cel care ar fi trimis-o pe Viorica Dăncilă în concediu, iar ministrului de Interne, Citește mai departe...

Romanul care inconjoara Mont Blanc-ul: Alearga peste 170 de kilometri pentru o cauza nobila In perioada 27 August - 2 Septembrie, capitala alergarii montane este Chamonix, Franta, care gazduieste in acest interval cea de a 16-a editie a concursului international de trail running, Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) . Competitia are loc in Alpi, la poalele masivului Mont Blanc.

Se strica vremea in minivacanta: Patru zile cu ploi torentiale si vant puternic Dupa cateva zile cu vreme frumoasa si calda, chiar caniculara, se intorc ploile. Meteorologii au emis o atentionare de vreme rea valabila de marti, ora 18:00, pana vineri, ora 22:00.

Poetul Fabian Anton are nevoie urgenta de operație la inima! A apelat la ajutorul oamenilor: „Nu dispun de sumele necesare!” Poetul român Fabian Anton se află într-un impas! Acesta are probleme cu inima încă din copilărie și are nevoie urgentă de o operație. Bărbatul poate urma un tratament adecvat în Germania, însă costă foarte mult, iar el nu își permite. Poetul a apelat la ajutorul oamenilor inimoși, care pot dona pentru cauza lui. Poetul Fabian […] The post Poetul Fabian Anton are nevoie urgentă de operație la inimă! A apelat la ajutorul oamenilor: „Nu dispun de sumele necesare!” appeared first on Cancan.ro.

Presedintia: O decizie privind numirea lui Cucos la conducerea Jandarmeriei Administraţia prezidenţială anunţă că CSAT va lua o decizie cu privire la numirea lui Sebastian Cucoş la conducerea Jand ...