Cursa INEDITA: Cu cine s-a intrecut Usain Bolt - VIDEO

Fostul sprinter jamaican Usain Bolt a participat la o cursa inedita organizata la Lima, capitala statului Peru, anunta agentia EFE. Detinatorul recordurilor mondiale la 100 metri si 200 metri nu a avut foarte mari emotii in castigarea cursei pe o distanta de 50 de metri impotriva unui motortaxi. Acest tip de vehicul motorizat este foarte des intalnit pe strazile din Peru si poate atinge o viteza maxima de 60 km/h, astfel ca jamaicanul nu a avut nicio problema in a-l depasi. Lovitura pe piata transferurilor! Usain Bolt este dorit de un club din Europa. Anuntul facut de americani Cel mai bun sprinter din istorie s-a retras din altletism in 2017 si a incercat sa devina fotbalist, insa a renuntat la nou ...