Cursuri gratuite de calificare profesionala la Cumpana. Cine poate participa la cursuri

Astăzi 5 03 2018, in cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din comuna Cumpăna, a avut loc deschiderea oficială a cursurilor ce fac parte din proiectul „ACTIVE”.Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A, România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 4 .Perioada de implementare - 18 luni (august 2017 - în prezent se află în derulare)Primăria comunei Cumpăna este parteneră alături de Primăria comunei Tuzla, Primăria comunei Agigea și Primăria municipiului Balcic în implementarea Proiectul ,,ACTIVE,, INTERREG V-A, România-Bulgaria.Valoarea contributiei Uniunii Europene este de 379.934,1 euro.La deschiderea acestui eveniment au fost prezenți, primarul comunei Cumpăna - Ec. Mariana Gâju, Radu George – reprezentant Centru de Formare Profesională, precum si reprezentanții Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul comunei Cumpăna.Potrivit reprezentanților Primăriei Cumpăna, vor fi calificate 50 de persoane, din fiecare localitate, în meseriile: administrator de pensiune, babysitter, instalator tehnico-sanitare, agent de pază, brutar/ patiser. Persoanele vor fi selectate din grupa de vârstă 55-70 ani, prioritate fiind acordată persoanelor fără loc de muncă. Cursanții vor urma obligatoriu întregul program de formare, alcătuit din: 1 curs din cele menționate mai sus, 1 curs IT pentru începători și 1 curs de limbă străină la alegere între germană/engleză/italiană/spaniolă.Pentru buna desfășurare a acestor activități, o sala de curs a fost utilată cu mobilier si echipamente IT de ultimă generație, necesare desfășurării in cele mai bune condiții a următoarelor cursuri GRATUITE de calificare profesională:- administrator de pensiune (40 zile) – locuri disponibile 10;- babysitter (20 zile) locuri disponibile 10;- instalator instalaţii tehnico-sanitare (50 zile) – locuri disponibile 10;- agent de pază (35 zile) – locuri disponibile 10;- brutar/patiser (35zile) – locuri disponibile 10.- cursuri de limbă straină (engleză/italiană/spaniolă/germană) pentru incepători (10 zile);- cursuri iniţiere utilizare calculator (10 zile).CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:- grupa de vârstă: 55-70 de ani;- minim 8 clase absolvite;- domiciliul pe raza localităţii CumpănaPrioritate la înscriere vor avea persoanele fără loc de muncă.