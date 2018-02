Cursuri suspendate integral, miercuri, in scoli din Bucuresti si alte 9 judete

Scoala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, miercuri, cursurile sunt suspendate integral in Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. “Suspendarea integrala a cursurilor a fost extinsa pana joi, 1 martie, inclusiv, in judetele Arges si Dolj, respectiv pana vineri, 2 martie, inclusiv, in Capitala, Ilfov si in judetul Teleorman”, transmite MEN. Potrivit ministerului, miercuri, “activitatea instructiv-educativa se va desfasura partial in judetele Giurgiu (toate unitatile de invatamant sunt inchise, cu exceptia a cinci gradinite din municipiu), Tulcea (toate structurile de invatamant sunt inchise, cu exceptia gradinitelor din municipiu), Vaslui ...