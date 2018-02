Cursuri suspendate! Unde nu se merge la scoala astazi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scolile din Bucuresti si din mai multe judete din tara vor fi inchise si marti, iar Ministerul Educatiei a anuntat deja acelasi program si pentru miercuri in judetele Braila si Olt. Scolile raman inchise si marti in Bucuresti si in judetele Dolj, Constanta, Tulcea, Giurgiu, Ilfov, Buzau, si Teleorman, in timp ce in Braila, Ialomita si Olt cursurile sunt suspendate atat marti, cat si miercuri. Marti nu se vor face cursuri in 17 scoli din mediul rural din judetul Mehedinti si in 14 unitati scolare din judetul Calarasi. Orele de curs vor fi recuperate conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant, cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Situat ...