Cursurile scolare vor fi suspendate in judetele Dolj, Ilfov, Constanta, Giurgiu si in Capitala

Cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit unui comunicat de presa al MEN, in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral in ziua de luni, iar in municipiul si in judetul Giurgiu, cursurile vor fi suspendate atat luni cat si marti cu exceptia gradinitelor cu program prelungit din municipiul Giurgiu. "Informatiile au fost comunicate de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), in urma deciziilor luate la nivel local in comandamentele pentru situatii de urgenta", afirma sursa citata. MEN reaminteste ca, in ...