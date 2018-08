Curtea de Conturi verifica cum a cheltuit Klaus Iohannis banii publici

Klaus Iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarii Curtii de Conturi au programate 87 de misiuni de control la institutii centrale, in semestrul al doilea al acestui an, potrivit Programului de activitate al institutiei, publicat vineri pe site-ul institutiei. Printre institutiile care sunt verificate se afla Administratia Prezidentiala, SRI, ANI, Secretariatul General al Guvernului si mai multe ministere. Reprezentantii institutiei arata ca publicarea programului de activitate se incadreaza in operatiunile si activitatile realizate de Institutiile Supreme de Audit (SAI) pentru care standardele INTOSAI recomanda transparenta si responsabilitate. "In acest sens, Curtea de Conturi a Romaniei realizeaza un pas important in comunicarea c ...