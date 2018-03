Curtea Suprema a decis! Jordi Sanchez, care ar urma sa conduca Guvernul catalan, nu poate sa paraseasca inchisoarea

Jordi Sanchez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jordi Sanchez, care ar urma sa conduca noul guvern catalan, nu va putea sa paraseasca inchisoarea pentru a lua parte la votul de investire de saptamana viitoare, a decis vineri Curtea Suprema, scrie News.ro citand presa internationala. Parlamentul catalan este asteptat sa se reuneasca luni pentru a vota noul lider al regiunii. Candidatul partidelor secesioniste, Jordi Sanchez, se afla in inchisoare in timp ce asteapta inceperea procesului in care este acuzat de rebeliune, el participand la organizarea referendumului ilegal si la declaratia de independenta a Cataloniei, in octombrie anul trecut. Presedintele Parlamentului catalan l-a propus pe separatistul Jordi Sanchez, aflat in detentie provizorie, ...