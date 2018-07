Curtea Suprema a Serbiei a respins cererea de extradare a lui Sebastian Ghita

Sebastian Ghita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cererea de extradare a lui Sebastian Ghita a fost respinsa de Curtea Suprema a Serbiei. Curtea a anuntat intr-o declaratie ca Ministerul de Interne sarb i-a acordat lui Ghita azil, considerand ca acesta este persecutat din ratiuni politice, transmite News.ro. Din aceste considerente, instanta nu a putut decat sa respinga cererea de extradare. Cazul a fost transmis Curtii de Apel, careia ii apartine decizia finala in acest caz. Vezi si: Incredibil! Fratii Cosma au refuzat sa depuna o marturie impotriva procurorului Negulescu! Au aparut stenogramele Sebastian Ghita a plecat din tara in noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016 si a fost prins la Belgrad in 14 aprilie 2017. Ghita avea permis de ...