Curtea suprema, data in judecata de Liviu Dragnea. De la ce a pornit totul

Liviu Dragnea a deschis un proces civil impotriva Instantei supreme. Presedintele PSD a dat in judecata Curtea suprema la Curtea de Apel Bucuresti, precum si Colegiul de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este vorba de compunerea completurilor de 5 judecatori. Liviu Dragnea contesta faptul ca Instanta suprema nu pune in aplicare legea si a luat decizia de a aplica noile prevederi cu privire la compunerea completelor de 5 judecatori de la inceputul anului viitor. In aceeasi speta, Guvernul a sesizat, recent, un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si ICCJ. Citeste si: ICCJ, decizie de ultim moment in dosarul lui Liviu ...