Curvele nu mai sunt femei de moravuri ușoare. Politicienii…

M-a vizitat Viorel, generația tânără, care vobește limbajul Facebook și cuvântează prin Internet, noua religie care a acaparat presa, a desființat sentimentele și a lungit brațul verbului șoptitor cu un ciomag abstract, care-ți intră prin fereastra televizorului și laptopului în casă. El spune că e acaparat încet de neputințe vizuale, imaginea, mai ales cea mișcăcioasă, însemnând atracția supremă. Eu, care mă exprim prin cuvinte, trebuie să mă reformez în imagini. Viorel mai spune să fiu atent la cuvinte fiindcă un site a scris despre o persoană de sex feminin că ar fi curvă și riscă pușcăria. Dar eu, zic, nu scriu așa ceva. Scriu, eventual, că o femeie politică ar fi bănuită că s-a suit în minister și-n casa cu bani a României practicând moravuri ușoare. Exclus! Nu-i voie! Am scris că politicienii care mi-au făcut un impozit de 16 milioane de lei lunar – 180 milioane pe an – pentru clădirea redacției care e a mea și nu e cine știe ce palat, sunt pasibili de a fi bandiți. Nu mai e voie, zice Viorel. Și atunci cum să le zic acestor netrebnici? Nu știu. Taci! Eu n-am scris că un politician e curvă, fiindcă e mai mult de atât . Am scris doar că politica, încă din vechime, a suportat o astfel de comparație. Am mai scris că politicienii actuali, mulți, cei mai mulți, au căpătat calificarea furtului de la cetățeanul care sunt, care ești. Nu e bine, zice interlocutorul. Spuneți asta cu alte cuvinte, mai cu fereală. Adică? Cum să scriu eu despre un nemernic că e ce e? Să-i zic, îmblânzind vorba, că e un nemernicuț, că Legile justiției, ca și altele, au fost aduse la zi, deslânate, la ordinul unui domn cu mustăcioară, simpăticuț? Cum să mai comit un pamflet? Tace-l, scrie-l în gând, dresează răgnetul revoltei pentru faza șoaptă, exprimă-te blând, altfel dai de adacu! Dar corespondenții mei liberi înjură, uneori mă înjură pe mine, mai bâigui eu. Cu ei ce se întâmplă? Dacă te înjură pe tine nu e nicio problemă. Dacă înjură mai SUS e nasol. Ne-am întors la perioada în care, când eram eu, în junețe, ziarist, eram sancționat dacă, nu în titlu, ci în textul cules cu corp opt, un nume sacru era despărțit Nico, iar în rândul următor apărea lae? Da, da, da și un pic mai mult! Atenție că ăștia au schimbat justiția, cu legi cu tot! De aci încolo nu mai bagă la pușcărie politicieni care au furat țara, ci ziariști care au spus că politica e de moravuri ușoare. Nu știu la ce și la cine se referă junele meu consătean. Poate că ăia au insultat, calomniat, au zis aiurea ce nu trebuia zis. Rușine lor. Eu zic ceea ce constat și nu am cuvinte de înlocuire – bandiții din politică sunt prea mulți, iar jaful e total. Curvia e o chestiune blajină. Hoția e uriașă. Lucian Avramescu