Cutremur cu magnitudinea 5,8 in Romania, duminica. Seismul, resimtit in mai multe zone, a fost urmat de doua replici

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs duminica, 28 octombrie 2018, in zona Vrancea, la ora locala 3:38, la o adancime de 150 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a fost urmat de o prima replica de 3,1 pe scara Richter. Este cel mai puternic cutremur din Romania din 2014 pana in prezent. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov informeaza ca in urma cutremurului produs la 3,38 sunt efectuate recunoasteri in teren pentru a identifica posibile pagube, nefiind pana la acest moment inregistrate apeluri la numarul de urgenta 112. Sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT nu era menit sa transm ...