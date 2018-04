Cutremur cu magnitudinea de 5.2 grade. Mai multe persoane au fost ranite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cutremur in Turcia pe 24 aprilie. Mai multe persoane au fost ranite ca urmare a unui seism de magnitudine 5,2 grade pe scara Richter, transmit agentiile de presa internationale. Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea 5,2, inregistrat la ora 00.34 GMT, s-a produs la o adancime de 10 kilometri. Cei 13 raniti au fost transferati la spitale, insa starea lor nu este grava, potrivit agentiei Anadolu. In imaginile postate pe retelele de socializare se poate vedea insa cum c ...