Cutremur cu magnitudinea de 7,1 in Peru! La ce adancime a avut loc

Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs la aproximativ 250 de kilometri nord-vest de orasul Puerto Maldonado din sud-estul Peru, informeaza vineri Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la o adancime de 610 kilometri, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite. Un alt cutremur de o magnitudine peste 7 grade s-a produs marti, 22 august, in nordul Venezuelei si ar putea fi urmat de tsunami. Miscarea seismica a avut loc la 123,11 km sub suprafata scoartei terestre, arata US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA). Centrul american pentru tsunami in Pacific a apreciat ca este posibil sa se declanseze ma ...