Cutremur de 2,9 grade pe scara Richter in Romania. Este al cincilea seism produs in luna august

Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, in judetul Vrancea, la 140 de kilometri adancime. Este al cincilea seism inregistrat in Vrancea de la inceputul lunii august, cel mai mare avand magnitudinea de 4,2 grade. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade s-a produs in Zona seismica Vrancea, in judetul Vrancea, la adancimea de 140 de kilometri. Seismul a fost inregistrat la ora 00:16. "Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (39km), Covasna (40km), Slanic-Moldova (50km), Targu Secuiesc (51km), Intorsura Buzaului (54km)", au precizat specialistii INCDFP. Potrivit ...