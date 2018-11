Cutremur de 3,7 grade pe scara Richter in Vrancea

Seismul cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs joi dimineata, la ora locala 5:47, in zona seismica Vrancea si a avut o adancime de 70 de kilometri, potrivit INFP.

Intensitatea seismului in zona epicentrala a fost de I grad pe scara Mercalli. Cele mai apropiate orase de epicentru cutremurului au fost: Nehoiu (46 km), Covasna (48 km), Slanic-Moldova (51 km), Odobesti (52 km) si Onesti (54 km).

Marti seara, un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs in judetul Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri.

Cel mai puternic seism din acest an a avut loc in data de 28 octombrie si a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter. Acesta s-a produs la ora 3:38 dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Seismul a fost urmat de doua replici: de 3,1 si 3,3.

Ultimele cutremure cu o magnitudine de peste 5 s-au produs in 2016, in septembrie si decembrie, tot de 5,8 grade pe Richter. Cele mai puternice cutremure produse in ultimii 28 de ani in Romania au fost inregistrate pe 30 si 31 mai 1990, magnitudinea acestora fiind de 6,9, respectiv 6,4 pe scara Richter.

