Cutremur de 7,3 grade! Ar putea fi urmat de tsunami

Cutremur 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei si ar putea fi urmat de tsunami. Miscarea seismica a avut loc la 123,11 km sub suprafata scoartei terestre, arata US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA). Centrul american pentru tsunami in Pacific a apreciat ca este posibil sa se declanseze mai multe tsunami mici de-a lungul coastei de nord a Venezuelei, in apropierea epicentrului. Jessica Turner, geofizician in cadrul USGS, a precizat ca adancimea mare amortizeaza o parte din efecte, dar un cutremur de o asemenea magnitudine va produce probabil daune, avand in vedere si vulnerabilitatea constructiilor din zona. Ministrul venezuelean de interne, N ...