Cutremur de magnitudine 8.2 grade acum cateva minute. Unde a fost localizat epicentrul

Tenismena de pe locul 1 mondial WTA, romanca Simona Halep a obtinut in noaptea de sambata spre duminica o frumoasa calificare in finala turneului WTA de Premier 5 de la Cincinnati.

Simona Halep s-a calificat din nou in finala turneului WTA de la Cincinnati, dupa o semifinala in care a trecut de Aryna Sabalenka din Belarus, un meci complicat, in fata unei tinere sportive de mare talent.