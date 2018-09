Cutremur devastator in Republica Dominicana! Seismul a fost urmat de alte 12 replici

Seismograf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur de 5,1 grade pe scara Richter produs duminica noapte in nordul-estul Republicii Dominicane, al carui epicentru s-a situat la 12,9 kilometri de Villa Vásquez, in Montecristi (nord-vest), a provocat pagube la un spital si la zece scoli din zona. Seismul, precedat de un cutremur de 4,3 grade pe Richter si urmat de alte 12 replici de intre 2,5 si 4,1 grade, a provocat fisuri la Spitalul Municipal din Villa Vásquez si a avariat alte 10 scoli din Montecristi si provincia Valverde, din nord-vestul tarii, se arata in raportul COE. Seismul s-a produs la 1:45 ora locala (5:45 GMT) si s-a simtit mai ales in provinciile Montecristi si Valverde, precum si la Bonao, La Vega, Santiago si Puerto ...