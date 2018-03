Cutremur dupa cutremur in Romania, in aceasta dimineata. Seismele s-au produs in Vrancea, la peste 80 de kilometri adancime

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); INFP a anuntat ca un nou cutremur s-au produs in Romania, in Vrancea, dupa ce in urma cu aproape opt ore a avut loc un seism de 3,7 pe Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel mai recent cutremur din Vrancea a avut 2,7 grade pe scara Richter s-a produs la ora 9:01. Cutremurul din aceasta dimineata s-a produs la o adancime de 88 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (47 km), Slanic-Moldova (50 km), Onesti (50 km), Tirgu Ocna (51 km) si Nehoiu (51 km). CITESTE SI: Maria Ghiorghiu, tot mai multe previziuni apocaliptice: “Am ramas fara apa, a fost blestemata!” Maria Ghiorghiu a anuntat in ultima perioada tot mai multe previziuni a ...