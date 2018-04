Cutremur in Filipine, cu magnitudinea 6.2 grade pe scara Richter. Mai multe replici sunt asteptate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs joi in largul insulei Mindanao din sudul Filipinei, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite. Autoritatile se asteapta la mai multe replici in perioada urmatoare. Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime de 61 kilometri, la circa 128 kilometri est de Davao, principalul oras de pe insula, informeaza agentia Reuters. Institutul de vulcanologie si seismologie din Filipine (Phivolcs), citat de agentia Xinhua, a indicat o magnitudine de 6 si a precizat ca seismul s-a produs la ora locala 11:53 la o adancime de 28 kilometri. Phivolcs a mentionat ca este posibila producerea de replici ale acestui cut ...