Cutremur in Grecia! Ce magnitudine a avut

Cand incepe scoala in septembrie 2018? Cand incepe scoala in septembrie 2018. În septembrie 2018, scoala începe mai devreme!

Scandalul banilor pentru summit-ul UE de la Sibiu: Acuzatii de sabotaj si un prefect socat Prefectul judetului Sibiu, Adela Muntean, a declarat, joi, ca atat Consiliul Judetean, cat si Primaria municipiului, ar fi trebuit sa cuprinda in propriile bugete de investitii achizitiile pentru care solicita, in perspectiva Summit-ului UE din 2019, bani de la Guvern.

Reactia Ministerului Sanatatii dupa aparitia virusului West Nile in Romania Cazurile de meningite/meningo encefalite cu virus West Nile depistate şi înregistrate în România sunt sporadice şi în prezent nu comportă riscul unei epidemii, a anunţat joi Ministerul Sănătăţii.

Parcul Carol I va deveni un pol cultural al Capitalei Primaria Capitalei va inchiria fosta Uzina Electrica Filaret de la Societatea de Servicii Energetice Muntenia pentru a extinde, in cadrul cladirii, Muzeul National Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida".

Orban il sfatuieste pe Dragnea sa o tina acasa pe Dancila: "Va ajunge un pericol public" Reacţia preşedintelui PNL, Ludovic Orban, după ce premierul României a încurcat capitala Muntenegrului cu cea a regiunii Kosovo.

Daea și Holocaustul. Un vicepreședinte PSD il scuza pe ministru: Trebuie sa-i ințelegeți starile interioare EXCLUSIV Redacția PSnews.ro a obținut joi după-amiază PRIMA reacție de la vârful Partidului Social Democrat (PSD) cu privire la a ...

Totul despre eclipsa de Luna de pe 27 iulie 2018! Eclipsa de Luna 27 iulie 2018. Cea mai lungă eclipsă totală de Lună din acest secol va avea loc vineri noaptea. Fenomenul va dura o oră și 43 de minute şi, dacă va fi senin, se va putea observa cu ochiul liber din orice colţ al ţării. Şase ore şi 16 minute. Atât îi va lua Lunii

Daea și Holocaustul. Petre Florin Manole: Sunt dezamagit! Secretarul Comisiei pentru Drepturile Omului a Camerei Deputaților, Petre Florin Manole, a declarat joi că este dezamăgi ...

Un baiat de 14 ani a intrat cu mașina in stalp, pe DC 71, la Tețcoiu. La bord erau alți trei copii Patru adolescenți teribiliști din Dâmbovița au trecut prin clipe de groază. Mașina în care se aflau a provocat, joi, un grav accident pe DC 71 în localitatea dâmbovițeană Tețcoiu. (Promotiile zilei la monitoare) Autoturismul a intrat într-un stâlp de susținere a energiei electrice după ce copilul de la volan, în vârstă de 14, din Mogoșani, a