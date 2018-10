Cutremur in Grecia! Seismul s-a simtit si in Italia. Ce magnitudine a avut

Cutremur 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou cutremur de suprafata, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs marti dupa-amiaza in sudul Greciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS), miscarea telurica fiind resimtita puternic inclusiv in Italia. Seismul de 5,7 grade a avut loc marti la ora 17.12 (17.12, ora Romaniei) in Marea Ionica, in apropierea Insulei Zakynthos, la adancimea de doar 10 kilometri. Cutremurul a fost simtit puternic in sud-vestul Greciei, dar si in sudul Italiei, in regiunile Puglia, Calabria si Sicilia. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. cutremur magnitudinea ...