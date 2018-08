Cutremur in justiție: Jumatate dintre magistrații romani au avut dosar la DNA

Mădălina Pamfile a venit în țară și a dat o fugă la bunica ei, dar de această data având-o alături și pe Sophia, fetița ei. (Super oferte la accesorii gaming) Ea a vrut să o prezinte pe micuță străbunicei acesteia. Mădălina a fost în vizită la Gugeşti, locul unde a copilărit, pentru a o prezenta […] The post Unde și-a dus fetița Mădălina Pamfine: ”Figurile mambrilor familiei sunt oglinzi magice!” appeared first on Cancan.ro.

O filmare în care apare o tânără domnișoară care dansează provocator în timp ce e îmbrăcată într-un costum tare sexy a devenit virală pe rețelele de socializare! Și asta pentru că unul dintre bărbații care s-au strâns în jurul ei ca să-i admire mișcările a început să danseze lasciv cu ea, iar la un moment […] The post Momentul in care un barbat este prins de sotie in timp ce dansa lasciv cu o bruneta sexy! Imaginile au devenit virale appeared first on Cancan.ro.