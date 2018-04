Cutremur in Romania: Anuntul facut de Gheorghe Marmureanu dupa cutremurul din seara asta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur de 4.5 grade pe scara Richter s-a produs in Romania, in seara zilei de 25 aprilie 2018. Gheorghe Marmureanu spune ca acest seism nu este neobisnuit pentru zona seismica Vrancea. Mircea Radulian si Gheorghe Marmureanu au vorbit despre cutremurul care a lovit Romania ieri, la ora 12 si 24 de minute. Reamintim ca un seism de 4.5 pe scara Richter s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri. Cutremurul s-a resimtit puternic si in Bucuresti. „S-a eliberat tensiunea acumulata in scoarta terestra. Acest cutremur este unul benefic”, a declarat Mircea Radulian, directorul Institutului National pentru Fizica Pamantului la Digi 24. „Nu avem motive de ingrijorare. Un cutremur de 4,6 la 150 ...