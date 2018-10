Cutremur in Romania! Ce magnitudine a avut și in ce zona s-a produs

Seism într-o zonă neobișnuită din România! Cutremurul cu magnitudinea 2,9 s-a produs luni dimineaţă în judeţul Galaţi. Sesimul a avut loc la o adâncime de 5 kilometri, la 7.23. Cutremurul este al cincilea produs în zonă în acest an, trei având loc în luna martie, iar unul in luna ianuarie. Toate sesismele au avut magnitudini sub […]