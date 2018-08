Cutremur in Romania! Ce magnitudine au indicat seismografele

Cutremur 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineata in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Orasele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului sunt Nehoiu (18km), Urlati (25km), Valenii de Munte (28km), Mizil (30km) si Boldesti-Scaeni (36km). Seismul din judetul Buzau s-a produs la ora 4.50, la o adancime de 125 de kilometri si a avut magnitudinea de 2,6 pe scara Richter. Citeste si: Cutremur in Romania! Ce magnitudine a avut!! Duminica a fost inregistrat un alt cutremur, cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cel mai mare cutremur inregistrat in august, cu magnitudinea de ...