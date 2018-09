Cutremur in Romania, duminica dimineata! Ce magnitudine a avut

Accident grav pe DN1, la Huedin! 3 morți și 2 raniți. Imagini terifiante Accident deosebit de grav, duminică (30 septembrie), pe DN1, la Huedin. Trei oameni au murit și alți doi au fost răniți în impactul frontal dintre două mașini. Unul dintre șoferi ar fi ajuns pe contrasens și a lovit în frontal o mașină care venea din față, iar automobilul său a fost aruncat pe câmp, potrivit observator.tv. […] The post Accident grav pe DN1, la Huedin! 3 morți și 2 răniți. Imagini terifiante appeared first on Cancan.ro.

Mesajul episcopului Argeșului si Muscelulu catre fostul principe Nicolae: „Nunta fara binecuvantarea mamei nu e buna" Părintele Calinic, episcopul Argeșului şi Muscelului, un apropiat al fostului principe Nicolae, a transmis un mesaj către familia regală. Acesta susține că nunta fără binecuvântarea părinților nu este bună.(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A PĂTRUNS ÎN CULISELE MEGA-EVENIMENTULUI REGAL. TOTUL DESPRE "NUNTA ANULUI" DINTRE NEPOTUL REGELUI MIHAI I & "LADY DI A ROMÂNIEI") „Nicolae a plâns sincer şi zdravăn

Pieleanu elucideaza problema remanierilor guvernamentale. EXCLUSIV În ultimele zile s-a vehiculat tot mai mult ipoteza unor serioase remanieri guvernamentale. În acest context, redacția P ...

Betty Stoian, pofte de graviduța! „Inca putin si intram la dieta" Betty Stoian mai are foarte puţin timp până când va naşte şi ca orice gravidă are pofte. Fiica lui Florin Salam nu s-a îngrăşat foarte mult în timpul sarcinii şi, tocmai de aceea, profită să mănânce absolut tot ce îi pofteşte inima.(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A PĂTRUNS ÎN CULISELE MEGA-EVENIMENTULUI REGAL. TOTUL DESPRE "NUNTA ANULUI" DINTRE NEPOTUL

PMP: Adevarata remaniere va fi cand PSD si ALDE vor fi scoase din joc Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a scris duminică, pe Facebook, că după o jumătate de mandat al guvernării PSD-ALDE, românii au avut parte doar de „circ” şi că „adevărata remaniere” va fi atunci când actuala coaliţie de guvernare va fi „scoasă din joc”.

Bilanț CUTREMURATOR al seismului urmat de tsunami din Indonezia: 832 de persoane au murit Bilanţul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri în insula indoneziană Sulawesi, a ajuns la 832 de morţi, a anunţat duminică Agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor care a adăugat că suprafaţa afectată ar fi mai mare decât cea estimată iniţial, relatează Reuters, potrivit Age ...

Scandalul ia amploare: reacția lui Cristiano Ronalo, la acuzațiile de viol Reprezentanţii lui Cristiano Ronaldo au anunţat că vor da în judecată publicaţia germană Der Spiegel, care a publicat mărturia unei femei din Statele Unite ale Americii, Kathryn Mayorga, care susține că a fost violată de fotbalistul portughez în 2009.Citește și: Adina Florea, propusă pentru șefia DN ...

Horoscopul saptamanii 1 - 7 octombrie. Ce se va intampla cu zodiile in prima saptamana a lunii Horoscop 1 - 7 octombrie. Camelia Patrascanu a prezentat zodiacul primei saptamani a lunii octombrie. Berbec Are o sap...

Guvernul vine cu vesti bune pentru soferi. Se ia in calcul reducerea pretului la combustibil Guvernul ia in calcul eliminarea supraaccizei la carburanti, ceea ce ar duce la o ieftinire la pompa. Daca aceasta taxa...