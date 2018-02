Cutremur in Romania. Este al zecelea din aceasta luna

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs joi in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 10:07, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 111,8 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (38 km), Covasna (47 km), Odobesti (56 km), Buzau (58 km) si Slanic-Moldova (58 km). In luna februarie au avut loc 10 cutremure cu magnitudinea intre 2,2 si 3,9 grade pe scara Richter, cele mai multe in zona seismica Vrancea. Anul trecut, cel mai mare seism a fost inregistrat pe 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de 5 grade pe Richter, seismul fiind resimtit si la Bucuresti. Cele ...