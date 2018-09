Cutremur in Romania! Este cel de-al 19-lea din septembrie! Ce magnitudine a avut

cutremur 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter a avut loc marti seara, in judetul Vrancea. Seismul s-a produs in jurul orei 19.30, la adancimea de 81 de kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Cele mai apropiate orase de epicentrul seismului au fost Nehoiu (49km), Slanic-Moldova (49km), Covasna (49km), Odobesti (50km) si Onesti (51km). Un alt cutremur însemnat a avut loc pe 18 septembrie în zona seismică Vrancea, având magnitudinea de 3,6 pe Richter. Pana acum 19 cutremure s-au produs in septembrie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...