Cutremur in Romania, in urma cu putin timp. Seismul s-a produs in Buzau, la peste 100 de kilometri adancime

Cutremur in Romania, in aceasta dimineata. Institutul National pentru Fizica Pamantului a anuntat ca seismul s-a produs in judetul Buzau, la 104 de kilometri adancime.

Potrivit specialistilor INFP, cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (15km), Mizil (30km), Urlati (34km), Valenii de Munte (39km) si Boldesti-Scaeni (48km).

Seismul a avut magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter.

Cel mai puternic cutremur inregistrat de curand in Romania a avut loc pe 25 aprilie. El a fost inregistrat de 4.6 grade si a avut loc in Buzau, insa a fost resimtit in mai multe judete din tara.

