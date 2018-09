Cutremur in Romania. Seismul produs in Vrancea a fost resimtit in mai multe orase

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs in Romania, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost resimtit in mai multe orase din regiune. Institutul de Fizica a Pamantului a rectificat magnitudinea cutremurului, de la 3,7 la 3,5 pe Scara Richter. Cutremurul s-a produs la ora 13.56, in zona seismica Vrancea. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 30 de kilometri, neobisnuita pentru aceasta regiune, unde se produc cutremure de mare adancime. Cutremurul a fost anuntat si de sistemul de alerta introdus de INFP, cu mesaje pe Twitter. Primul mesaj indica magnitudinea de 3,7, un al doilea mesaj, transmis la scurt timp arata o magnitudine de 4,1, iar un al treilea mesaj a rectificat magnitudinea seismului la 4. Cutremurul a ...