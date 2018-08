Cutremur in sudul Pacificului! Ce au indicat seismografele

Cutremur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A avut loc un cutremur de magnitudine 7. Citeste si: Cutremur de 2,9 grade pe scara Richter in Romania. Este al cincilea seism produs in luna august Un cutremur de magnitudine 7 s-a produs miercuri in sudul Pacificului, la circa 372 de kilometri de Noumea, capitala Noii Caledonii, la o adancime redusa, de 10 km, informeaza Centrul de Alerta pentru Tsunami. Citeste si: Cutremur de 6 grade in Iran! O persoana a decedat si cel putin 58 au fost ranite Informatiile preluate de Reuters arata ca nu exista un pericol de formare a unui val seismic pe intregul Pacific. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...