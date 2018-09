Cutremur in urma cu putin timp in Romania! Ce magnitudine a avut

Cutremur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in jurul orei 17:00, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 142 de kiometri. Vezi si: Breaking news! Cutremur in Romania! Ce magnitudine a avut Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (28 de kilometri), Covasna (41 de kilometri), Intorsura Buzaului (50 de kilometi), Targu Secuiesc (55 de kilometri), Buzau (59 de kilometri). Un alt seism cu magnitudine 3 se inregi ...